28.31 / 28.51 33.16 / 33.55
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Голос окреп: 35-летняя звезда "девяностых" заявила о возвращении на сцену после болезни

1:13 29 октября 2020
Группа ТАТУ

Появление в начале года известного сердцееда Прохора Шаляпина в компании экс-солистки некогда популярной группы «Тату» Юлии Волковой удивило многих поклонников певицы, которые знали, что последние несколько лет не давала концертов и не записывала новых песен, полностью сосредоточившись на своем здоровье и семейной жизни.

Об этом пишет КП.

Разговоры о возвращении Волковой в шоу-бизнес помощники артистки всячески пресекали: мол, сейчас ей совсем не до творчества, прорыва не ждите. Но ситуация, похоже, изменилась: по информации издания, Волкова принимает участие в новом телепроекте, который скоро стартует на росТВ.

«Это шоу о забытых звездах, которые давно пропали с радаров. Юля там самая молодая, и когда ее пригласили, долго раздумывала: а вдруг не потянет? Все-таки она молчала почти пять лет, а тут надо петь, удивлять зрителей и членов жюри. Но она решилась: голос после нескольких операций окреп, к тому же Юлю обещали не нагружать рвущим связки репертуаром. Да и по сцене она соскучилась. Сказала: „Все, я готова вернуться“. Так что теперь Юля наконец снова в шоу-бизнесе. Одним шоу, поверьте, она не ограничится — будут и новые хиты», — цитирует издание близкого друга Волковой.

Как известно, в 2012 году у звезды самой популярной девичьей группы «нулевых» обнаружили рак щитовидной железы. Близкие полагают: Волкова банально надорвалась из-за стремительной карьеры и песен наразрыв.

Но едва ли не страшнее диагноза стала операция по удалению опухоли: врачи повредили голосовой нерв, и с тех пор Юля замолчала. Не буквально, конечно: говорить она могла — сначала шепотом, потом все увереннее и громче. В самые удачные моменты даже записала пару-тройку новых песен, но к реинкарнации карьеры это так и не привело. С тех пор Волкова пережила еще несколько операций по восстановлению голоса, последнюю — в США в начале 2020 года. Тогда она объявила, что чувствует себя прекрасно и пообещала скоро удивить поклонников.

Ранее «ФАКТЫ» писали о возвращении в шоу-бизнес другого кумира 90-х, исполнителя хита «Отшумели летние дожди»:

Фото: КП

119

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
оксана гайсинская

«Завтра – это вопрос?» Жена Кернеса опубликовала фото из Берлина

Группа ТАТУ

Голос окреп: 35-летняя звезда "девяностых" заявила о возвращении на сцену после болезни

коронавирус

Пять признаков того, что вы переболели коронавирусом

Ефремов Михаил

Никакого гуся за 6 тысяч не было: стало известно, почему Ефремов не поехал в чувашскую колонию

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер