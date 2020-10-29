Голос окреп: 35-летняя звезда "девяностых" заявила о возвращении на сцену после болезни

Появление в начале года известного сердцееда Прохора Шаляпина в компании экс-солистки некогда популярной группы «Тату» Юлии Волковой удивило многих поклонников певицы, которые знали, что последние несколько лет не давала концертов и не записывала новых песен, полностью сосредоточившись на своем здоровье и семейной жизни.

Об этом пишет КП.

Разговоры о возвращении Волковой в шоу-бизнес помощники артистки всячески пресекали: мол, сейчас ей совсем не до творчества, прорыва не ждите. Но ситуация, похоже, изменилась: по информации издания, Волкова принимает участие в новом телепроекте, который скоро стартует на росТВ.

«Это шоу о забытых звездах, которые давно пропали с радаров. Юля там самая молодая, и когда ее пригласили, долго раздумывала: а вдруг не потянет? Все-таки она молчала почти пять лет, а тут надо петь, удивлять зрителей и членов жюри. Но она решилась: голос после нескольких операций окреп, к тому же Юлю обещали не нагружать рвущим связки репертуаром. Да и по сцене она соскучилась. Сказала: „Все, я готова вернуться“. Так что теперь Юля наконец снова в шоу-бизнесе. Одним шоу, поверьте, она не ограничится — будут и новые хиты», — цитирует издание близкого друга Волковой.

Как известно, в 2012 году у звезды самой популярной девичьей группы «нулевых» обнаружили рак щитовидной железы. Близкие полагают: Волкова банально надорвалась из-за стремительной карьеры и песен наразрыв.

Но едва ли не страшнее диагноза стала операция по удалению опухоли: врачи повредили голосовой нерв, и с тех пор Юля замолчала. Не буквально, конечно: говорить она могла — сначала шепотом, потом все увереннее и громче. В самые удачные моменты даже записала пару-тройку новых песен, но к реинкарнации карьеры это так и не привело. С тех пор Волкова пережила еще несколько операций по восстановлению голоса, последнюю — в США в начале 2020 года. Тогда она объявила, что чувствует себя прекрасно и пообещала скоро удивить поклонников.

Ранее «ФАКТЫ» писали о возвращении в шоу-бизнес другого кумира 90-х, исполнителя хита «Отшумели летние дожди»:

Фото: КП

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