"Богиня!": исполнительница роли Хюррем-султан снова кардинально сменила имидж

Актриса Мерьем Узерли, исполнившая роль Хюррем-султан в знаменитом турецком сериале «Великолепный век», любит шокировать поклонников экспериментами над своей внешностью.

Но попытки «освежить» свой образ не всегда завершались успехом, пишет КП.

Сначала она покрасилась в блондинку, потом пристрастилась к услугам пластических хирургов. И в результате некоторые бьюти-эксперименты еще исправлять пришлось, чтобы вернуть прежнюю красоту.

С рождением дочери исполнительница роли Хюррем немного подуспокоилась. Мерьем вернулась в свой натуральный роскошный рыжий цвет. Немного поработала над своей фигурой и начала делать легкий макияж вместо боевой раскраски.

Но в этот раз актрисе удалось не только освежить свой стиль, но и угодить всем своим поклонникам. Недавно беременная Узерли предстала на фотосессии для хорватского журнала Story в совершенно новом для себя амплуа — с пышными мелкими кудрями.

Увидев фото актрисы с новой прической, публика просто взорвалась фейерверком восторженных комплиментов: «Какая богиня! Красота, которую нельзя описать словами!»

Ну, а комментарий «Кудряшка-беременяшка», скорее всего, станет очаровательным прозвищем Мерьем среди участников ее фан-клуба вплоть до рождения второй дочурки.

Как известно, о второй беременности Узерли стало известно совсем недавно, в начале сентября. Актриса сама поделилась радостной новостью и даже поведала пол ребенка. Но имя отца будущей наследницы, как и старшей дочери актрисы, Лары, пока тайна, покрытая мраком.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что турецкий актер Халит Эргенч, исполнивший в сериале «Великолепный век» роль Сулемана Великолепного, также стал отцом во второй раз в марте: жена актера Бергюзар Корель родила ему мальчика.

Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

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