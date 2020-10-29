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"Нео вернулся": Киану Ривз резко сменил имидж ради съемок в четвертой "Матрице"

6:54 29 октября 2020
Киану Ривз

Голливудский актёр Киану Ривз, фото которого «случайно» попало в украинский учебник, кардинально сменил имидж, побрившись налысо.

Если раньше длинные волосы артист отращивал для роли в фильме про Джона Уика, то теперь, вероятно, пребывает в образе Нео из четвёртой части «Матрицы».

К такому мнению пришли фанаты актера, постящие комменты под его новым фото.

«Нео вернулся!», «Он теперь даже выглядеть стал намного моложе», «С волосами или нет — он прекрасен», «Ему никогда не надо отращивать волосы», — делятся поклонники своими чувствами.

Большинство новый имидж артиста привёл в восторг. Хотя нашлись и те, кто видит его исключительно в образе Джона Уика, а кто-то шутит, что Киану похож на Джима Керри.

Напомним, что первый фильм «Матрица» вышел в прокат в 1999 году. Четвертый был анонсирован в августе 2019 года, а к съемкам приступили в начале февраля 2020-го года. Премьера картины ожидается в мае 2021 года.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сюжет четвертой картины держится в тайне. Особенно фанатов интригует вопрос, каким образом авторы сценария воскресят героиню Кэрри-Энн Тринити, которая погибает в третьем фильме. Да и судьба главного героя Нео в исполнении Киану также оставалась не вполне понятной.

Фото: instagram.com/keanu_reeevesss

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