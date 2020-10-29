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Шоу-бизнес

Любовница Тарзана припасла компромат

7:46 29 октября 2020
Анастасия Шульженко

Бывшая любовница Сергея Тарзана Глушко Анастасия Шульженко записала новое видеообращение к нему. В нем она прямым текстом пригрозила раскрыть все, на чем строились их отношения.

Сделать это одиозная актриса намерена в случае, если ее возлюбленный продолжит педалировать тему своей измены Наташе Королевой.

«Не зли меня, пожалуйста», — говорит в кадре Шульженко, акцентировав внимание на розовой, а не красной помаде (о последней поет в новом хите ее соперница).

Напомним, накануне Глушко дал совет всем, кто решил последовать примеру Анастасии, чтобы заработать денег на нем.

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Анастасия Шульженко

Любовница Тарзана припасла компромат

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