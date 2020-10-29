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Шоу-бизнес

Брэд Питт расстался со своей девушкой-моделью

8:06 29 октября 2020
Брэд Питт

Голливудский актер Брэд Питт расстался со своей девушкой — немецкой моделью польского происхождения Николь Потуральски. Об этом сообщает издание Page Six. Роман 56-летней кинозвезды и 27-летней модели продлился три месяца. Впервые о них, как о паре, заговорили в августе этого года. Однако, как сообщил изданию источник, отношения между Брэдом и Николь «никогда не были так серьезны, как предполагалось». Разрыв произошел «некоторое время назад».
Потуральски официально состоит замужем за 68-летним немецким ресторатором Роландом Мари. Однако супруги договорились не ограничивать свободу друг друга. У Николь есть семилетний сын Эмиль.

Питт все еще находится в процессе оформления развода с актрисой Анджелиной Джоли — несмотря на то, что они расстались еще в 2016 году. У них шестеро детей в возрасте от 12 до 19 лет — трое приемных и трое биологических.

После того, как стало известно о связи Потуральски и Питтом, ее популярность и профессиональная востребованность резко возросли. Так, недавно, впервые за многие годы Николь, которая чаще принимала участие в фотосессиях для различных журналов, вышла на подиум. Это произошло в рамках Недели моды в Милане — на показе коллекции Hugo Boss.

Фото Instagram

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