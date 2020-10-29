28.31 / 28.51 33.16 / 33.55
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Бывшая "Мисс Америка" умерла в 49 лет, получив травму головы

8:35 29 октября 2020
Леанза Корнетт

В больнице американского города Джэксонвилл в штате Флорида умерла бывшая «Мисс Флорида» и «Мисс Америка 1993» Леанза Корнетт. Как пишет издание People, ей было 49 лет. Точная причина и обстоятельства смерти не сообщаются. По информации СМИ Леанза была госпитализирована после серьезной травмы головы, которую она получила менее трех недель назад.

Леанза стала первой королевой красоты, посвятившей свою работу в качестве «Мисс Америки» проблеме профилатики СПИДа.

В 1991 году Корнетт стала первой актрисой, сыгравшей «живую» героиню диснеевского мультфильма «Русалочка» Ариэль — в постановке «Путешествие Русалочки» от Walt Disney World Resort.

Она также сыграла небольшую роль в сериале «Район Мелроуз», была ведущей нескольких телешоу — в том числе «Новые отношения» и «Кто хочет выйти замуж за мультимиллионера?».

Корнетт была замужем за телеведущим и журналистом Марком Стейнсом в период с 1995 по 2013 год. У нее осталось двое сыновей — 16-летний Эйвери и 18-летний Кай.

Леанза сыграла Русалочку в диснеевском театральном шоу

Фото Facebook и Wikipedia

225

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
оксана гайсинская

«Завтра – это вопрос?» Жена Кернеса опубликовала фото из Берлина

гроб накрытый флагом США

Названа причина гибели сотрудницы посольства США в Украине

Бюллетени вынимают из урны на избирательном участке

Зеленский может объявить одновременно досрочные выборы и парламента, и президента, — Олег Саакян

Анастасия Шульженко

Любовница Тарзана припасла компромат

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер