Бывшая "Мисс Америка" умерла в 49 лет, получив травму головы

В больнице американского города Джэксонвилл в штате Флорида умерла бывшая «Мисс Флорида» и «Мисс Америка 1993» Леанза Корнетт. Как пишет издание People, ей было 49 лет. Точная причина и обстоятельства смерти не сообщаются. По информации СМИ Леанза была госпитализирована после серьезной травмы головы, которую она получила менее трех недель назад.

Леанза стала первой королевой красоты, посвятившей свою работу в качестве «Мисс Америки» проблеме профилатики СПИДа.

В 1991 году Корнетт стала первой актрисой, сыгравшей «живую» героиню диснеевского мультфильма «Русалочка» Ариэль — в постановке «Путешествие Русалочки» от Walt Disney World Resort.

Она также сыграла небольшую роль в сериале «Район Мелроуз», была ведущей нескольких телешоу — в том числе «Новые отношения» и «Кто хочет выйти замуж за мультимиллионера?».

Корнетт была замужем за телеведущим и журналистом Марком Стейнсом в период с 1995 по 2013 год. У нее осталось двое сыновей — 16-летний Эйвери и 18-летний Кай.

Леанза сыграла Русалочку в диснеевском театральном шоу

Фото Facebook и Wikipedia



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