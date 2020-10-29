Поднял руку на ребенка: Анастасия Приходько шокировала откровением о бывшем муже

Популярная певица Анастасия Приходько, показавшая свой загородный дом и детей, шокировала откровениями о бывшем муже. Артистка раскрыла причины развода. Она не скрывает, что Нурик изменял ей, а последней каплей стало то, что в порыве ссоры он толкнул и сильно испугал их дочь Нану, которой тогда было два года. Сейчас отец не общается с дочерью, девочка носит отчество Александровна.

«Такой отец своим поведением не заслуживает такую прекрасную дочь. Не надо было маме изменять. Ни один раз, при чем», — объяснила Анастасия. Она призналась, что бывший муж поднимал на нее руку, но она прощала ради семьи. Но когда это коснулось ребенка, она поставила точку.

«Я все прощала. Говорила себе: ты понимала, куда ты идешь, родила ребенка — терпи, семья — это ответственность. Но это все бред. Когда мы уже расходились, она подошла к нему и сказала: „Папа, не уезжай“. Он ее так сильно толкнул, что она упала и ударилась об стенку. У нас стояло в зале маленькое детское пианино. Она залезла под него от страха, и никого не подпускала», — рассказала Приходько.

Сейчас певица счастлива в браке с Александром, которого называет любовью своей жизни. они познакомились перед поездкой Насти на российскую «Фабрику звезд» и последующему взлету карьеры. Певица успела набить шишки и личной и в творческой жизни, пережила разочарование и предательство.

После скандала на «Евровидении», а Приходько гнобили в России за низкое место (она заняла 11 место в финале), продюсер Константин Меладзе прекратил с ней сотрудничество.

«После Евровидения у него не было интереса ко мне. Дальше не было интереса продвигать такой проект, как я. Мы проработали почти три года. Это тот период, когда ты не понимаешь, что делать. Когда у тебя не было доступа ни к одному человеку», — рассказала певица в интервью на YouTube-канале «Dorotye».

По словам Насти, Меладзе «перекрыл ей кислород», ее не брали в телевизионные проекты, а ее песни исполняли другие артисты.

«Он тогда начал набирать популярность, его стали везде звать. Мне стало обидно, когда он начал раздавать мои песни. Можно же было меня позвать, но нет — эти песни исполняли другие люди. Это очень ударило по мне, но не сломало», — сказала Приходько.

О сотрудничестве с продюсером она вспоминает без восторга и сожаления. Говорит, что работать приходилось много, а получала за это копейки. Когда осталась одна, с популярностью, но без гроша в кармане на скромной съемной квартире, не знала что делать.

«Я выступала за три копейки, два рубля. У меня был контракт. Все думают, что прекрасно стоять петь в Кремле, но нет, это бесплатно. Половина проектов были бесплатными. Мы работали за 10% от суммы, это нормальная продюсерская практика. Многие продюсеры так работают. Первый год мы вообще отъездили за сто долларов. Какие сбережения могут быть? Ты же еще должен одеваться, как-то прилично выглядеть», — рассказала Приходько.

Добиться того успеха и уровня популярности, как с песней «Мамо», Насте все же не удалось. Она долго металась из стороны в сторону, искала образ, репертуар, несколько раз брала творческую паузу.

Сейчас она все еще в творческом поиске. Выход на сцену Приходько называет своей ошибкой, как и поход в политику. По словам Анастасии, популярность ее тяготит. Она воспитывает дочь и сына, заботиться о муже Александре. Кстати, об этом браке Настя молчала шесть лет, хотя они уже семь лет женаты. А в сентябре этого года закрепили союз венчанием.

Настя также удивила признанием о том, что является ненавистницей кофе.

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