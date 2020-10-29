Сын Никаса Сафронова заморозил сперматозоиды

Сын российского художника Никаса Сафронова 30-летний Лука Затравкин, который ранее поделился секретами обольщения женщин, решил себя увековечить. 250-килограммовый пианист заморозил свои сперматозоиды. Об этом он рассказал в Instagram.

«У меня пока что нет детей, и я не собираюсь прямо сегодня заводить их только лишь для того, чтобы опередить коронавирус. Но чтобы избавиться от любых рисков, я решил сделать себе отличный подарок на день рождения. Что может быть важнее, чем оставить о себе память, которая может храниться десятки тысяч. Поскольку температура ее хранения минус 196 градусов по Цельсию. Я решил в буквальном смысле увековичить себя, свой генетический материал», — поделился Лука Затравкин.

Он обратился в репродуктивную клинику, где сдал и заморозил материал. Он рассказал, что обошлось ему это в 15 тысяч рублей (примерно 5 400 гривен). Отдельно пришлось заплатить на 10-летненее хранение — еще 35 тысяч рублей (примерно 12 600 гривен).

«Я вот подумываю, а может быть написать в завещании, чтобы все мои деньги, если что, ушли на оплату максимального количества лет хранения моего генетического материала? Чтобы мои возможные потомки из этого материала застали планету через тысячелетия. Как думаете?», — обратился Лука к подписчикам и добавил, что готов поделиться материалом.

Напомним, во время отдыха в Турции Лука Затравкин прыгнул в бассейн и сломал его.

Фото Instagram.com/lukasafronovofficial

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