Версию Джигурды о ДТП с Ефремовым высмеяли на шоу

Друг осужденного за смертельное ДТП Михаила Ефремова Никита Джигурда стал гостем юмористического интернет-шоу «Что было дальше?», в котором комики слушают историю звездного гостя, а потом пытаются угадать, чем она закончилась.

В начале передачи актер и музыкант признается, что совсем обессилел, так как отдал все силы своему осужденному другу.

«Миша наш не виноват, не сидел он за рулем», — напел он, напомнив о своей версии о том, что за рулем злополучного внедорожника была подруга Ефремова.

По правилам шоу песенку закончил один из комиков комик Илья Макаров, пропев цитату из сериала «Ведьмак»: «Ведьмаку заплатите чеканной монетой».

«Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой,

Ведьмаку заплатите — зачтется все это вам!».

Напомним, накануне новый адвокат Михаила Ефремова Владимир Васильев назвал фейком информацию СМИ о «барских» замашках своего подзащитного в камере СИЗО.

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