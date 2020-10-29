Олег Винник спровоцировал перепалку «волчиц» из-за грибов

Пост певца Олега Винника об отдыхе на природе, размещенный на его странице в Facebook, неожиданно привел к выпадам фанаток в адрес друг друга.

«Давненько мы так не выбирались! Что может быть лучше, чем собраться хорошей компанией на свежем воздухе», — подписал Винник фото.

«Поход в лес, единение с природой — это праздник для души, настроение, отдых от повседневной суеты, заряд бодрости, энергии», — прокомментировала пост Нина Кравцова, которая, судя по ее фото с Винником на странице в Facebook, является топовой «волчицей». Она подробно описала и свои ощущения от отдыха на природе, а также выложила фотографию.

«К чему тут ваши 5 копеек?» — спросила у нее Татьяна Савчук, на странице которой в Facebook сравнительно мало информации.

«Татьяна Савчук, занятная реакция. А вот меня абсолютно не раздражает, что люди выкладывают здесь (кстати, по теме поста) свои фото с грибами или лес, или озеро, шашлыки и т. д. », — написала в ответ Нина Кравцова.

Ранее Винник обратился к своим зарубежным фанатам.

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