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Шоу-бизнес

Неожиданный поступок участницы шоу «Давай поженимся» обескуражил ведущую

15:32 29 октября 2020
Неожиданный поступок участницы шоу «Давай поженимся» обескуражил ведущую

Шоумен Гарик Харламов продолжает троллить популярную телепередачу «Давай поженимся», показывая реакции ведущих на различные ситуации в студии.

В этот раз Харламов в Instagram выложил кадры с пораженной Розой Сябитовой, у которой глаза на лоб полезли после того, как участница программы прошла по студии, подошла к мужчине и опустилась на колени…

«Что было дальше? Ответ на втором видео, листайте», — подогревает интерес Харламов.

Ранее резидент Comedy Club Гарик Харламов выбрал в качестве цели для своей шутки Сергея Глушко, изменившего певице Наташе Королевой. Во время выступления он напел несколько слов песни, в которой упоминалось «хозяйство Тарзана».

Фото — скриншот с видео со странички Харламова в соцсетях.

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