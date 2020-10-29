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Шоу-бизнес

Оставшаяся без работы Ирина Понаровская судится из-за прибавки к пенсии

19:55 29 октября 2020
Понаровская

Российская певица Ирина Понаровская, планы которой снова выйти на эстраду, спутал коронавирус, решила озаботиться вопросом собственной пенсии. Она обратилась с иском в суд, чтобы увеличить размер получаемых выплат, передает Starhit.

Понаровская хочет, чтобы в ее общий трудовой стаж включили период работы в Краснодарской филармонии, где она работала около 8 месяцев в 1982−83 годах.

Артистка, действительно, пела там в собственном ВИА вместе с мужем Вейландом Родом.

67 -летняя певица в одном из эфиров призналась, что свою пенсию она оформила недавно и получает от государства всего 5 тысяч рублей.

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Напомним, в 2000-x Понаровская неудачно пыталась пробовать себя в бизнесе Одно время она открыла собственное ателье, затем создала имидж-студию, пыталась издавать собственный журнал.
В 2018 году стало известно о планах певицы вернуться на большую сцену.

Фото instagram.com/irinaponarovskaya

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