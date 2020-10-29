Звезда Голливуда Скарлетт Йоханссон вышла замуж за комика

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон вышла замуж за комика Колина Джоста.

На прошлых выходных 35-летняя Скарлетт Йоханссон и 38-летний Колин Джост официально стали мужем и женой, сообщила благотворительная организация Meals on Wheels в Instagram.

Как оказалось, свадебным желанием супругов стал собственный финансовый вклад в развитие благотворительности.

Церемония была скромной, присутствовали только близкие родственники и друзья.

Свадьба прошла в Нью-Йорке. По словам журналистов, были соблюдены все меры предосторожности в связи с пандемией.

Пара обручилась в мае 2019 года спустя два года отношений. Это первый брак для Колина. Скарлетт до этого была замужем дважды — за актером Райаном Рейнольдсом и французским бизнесменом Роменом Дориаком. От второго брака у нее есть дочь Роуз Дороти.

Напомним, в 2019 Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира. За год она заработала 56 миллионов долларов.

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