28.35 / 28.54 33.09 / 33.51
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Звезда Голливуда Скарлетт Йоханссон вышла замуж за комика

22:49 29 октября 2020
Колин Джост и Скарлетт Йоханссон

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон вышла замуж за комика Колина Джоста.

На прошлых выходных 35-летняя Скарлетт Йоханссон и 38-летний Колин Джост официально стали мужем и женой, сообщила благотворительная организация Meals on Wheels в Instagram.

Как оказалось, свадебным желанием супругов стал собственный финансовый вклад в развитие благотворительности.

Церемония была скромной, присутствовали только близкие родственники и друзья.

Свадьба прошла в Нью-Йорке. По словам журналистов, были соблюдены все меры предосторожности в связи с пандемией.

Пара обручилась в мае 2019 года спустя два года отношений. Это первый брак для Колина. Скарлетт до этого была замужем дважды — за актером Райаном Рейнольдсом и французским бизнесменом Роменом Дориаком. От второго брака у нее есть дочь Роуз Дороти.

Напомним, в 2019 Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира. За год она заработала 56 миллионов долларов.

153

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Валентин и Галина Степченко с сыном Антоном

«Мы знали, что COVID-19 – это страшно. Но даже не представляли, что настолько»

оксана гайсинская

«Завтра – это вопрос?» Жена Кернеса опубликовала фото из Берлина

Усик&nbsp;— Чисора

Усик — Чисора: где и во сколько смотреть онлайн бой в супертяжелом весе

Валерий Бабич

От коронавируса умер известный бизнесмен и экс-нардеп Валерий Бабич

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер