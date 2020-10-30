Провели "работу над ошибками": Топалов и Тодоренко задумались о рождении второго малыша

Показавшая в начале осени подросшего сына телеведущая Регина Тодоренко задумалась вместе с мужем, певцом Владом Топаловым о рождении второго ребенка.

Об этом украинка рассказала в YouTube-шоу «СОУЛTalk» сестры мужа Алины Топаловой, пишет Радио КП.

Первый малыш, которого заботливые родители на американский манер зовут Майклом, появился на свет в декабре 2018 года.

Практически сразу после родов Тодоренко вернулась к работе. Регина созналась — она так сильно боялась потерять славу, деньги и престиж, что готова была трудиться на съемках даже с малышом на руках. Продолжала сниматься Регина и за несколько дней до родов.

Буквально за пару дней до ПДР Тодоренко пригласили вести престижную премию. Чтобы посоветоваться, Регина позвонила Светлане Лободе, которая буквально в последний момент отговорила подругу от такого шага.

«У тебя первые роды, — спросила Лобода. И получив утвердительный ответ, добавила — ты что, дурная? Полежи лучше дома, чтобы церемонию не срывать!», — рассказала Регина.

Сейчас супруги задумываются о рождении второго малыша. Регина уверена — с прошлого раза она учла все свои ошибки и не будет торопиться вернуться к профессии.

«Со вторым малышом я постараюсь быть как можно дольше», — резюмировала она.

Также Тодоренко призналась в обидных ссорах с мужем.

Звезда «Орла и решки» призналась, что Влад Топалов — прекрасный отец, заботливый муж и единомышленник, но порой артист не может сдержать эмоций, обрушивая гнев на свою возлюбленную.

«Я понимаю, что он говорит это в сердцах, но не считает так на самом деле. Ему просто хочется меня обидеть! Иногда ему нужно выплеснуть яд… Если бы я была закомплексованным человеком и мама в детстве не говорила бы мне, что я самая лучшая, все было бы по‑другому», — призналась Регина.

По словам Регины, она со временем осознала, что ее второй половинке время от времени нужно побыть наедине с собой. Своей ошибкой она называет навязчивость, которая раньше присутствовала в ее отношениях с Владом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Регина Тодоренко получила работу на украинском радио.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

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