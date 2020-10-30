Показала все, что скрыто: Ирина Шейк устроила эротическую фотосессию у моря

Российская супермодель Ирина Шейк продолжает радовать (или шокировать) поклонников своими «голыми» фото.

В этот раз звезда обнажилась для эротической фотосессии у моря — вероятно, для очередного модного журнала, предполагает Telgram-канал «НеМалахов».

Ради удачного кадра 34-летняя Ирина сняла верх купальника и попозировала с распущенными волосами, сидя на песке.

При этом Шейк продемонстрировала тонкую талию, пышную грудь и загорелую кожу.

Незадолго до этого знаменитая модель снялась для обложки Vogue. На фотографии бывшая девушка футболиста Криштиану Роналду была запечатлена на фоне стены, украшенной зелеными ветвями. Сама модель полностью раздета и прикрывает интимные места двумя керамическими плитками.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что «голыми» снимками модель также поздравляет своих друзей. На днях она опубликовала в Сети «обнаженный» снимок по случаю дня рождения итальянского фотографа Марио Сорренти.

Фото: t. me/nemalahov

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