Показала все, что скрыто: Ирина Шейк устроила эротическую фотосессию у моря
Российская супермодель Ирина Шейк продолжает радовать (или шокировать) поклонников своими «голыми» фото.
В этот раз звезда обнажилась для эротической фотосессии у моря — вероятно, для очередного модного журнала, предполагает Telgram-канал «НеМалахов».
Ради удачного кадра 34-летняя Ирина сняла верх купальника и попозировала с распущенными волосами, сидя на песке.
При этом Шейк продемонстрировала тонкую талию, пышную грудь и загорелую кожу.
Незадолго до этого знаменитая модель снялась для обложки Vogue. На фотографии бывшая девушка футболиста Криштиану Роналду была запечатлена на фоне стены, украшенной зелеными ветвями. Сама модель полностью раздета и прикрывает интимные места двумя керамическими плитками.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что «голыми» снимками модель также поздравляет своих друзей. На днях она опубликовала в Сети «обнаженный» снимок по случаю дня рождения итальянского фотографа Марио Сорренти.
Фото: t. me/nemalahov19
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