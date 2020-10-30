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"Сногсшибательно красива": фото 55-летней актрисы в бикини вызвало восхищение у поклонников

2:55 30 октября 2020
Элизабет Херли

Британская актриса и модель Элизабет Херли, отметившая летом свое 55-летие жизнерадостным снимком из ванной, смогла снова удивить поклонников.

Так, в своем Instagram-аккаунте она опубликовала фото в бикини собственного бренда пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach, который вызвал энтузиазм у ее фанатов.

На размещенном в сети кадре 55-летняя знаменитость запечатлена на пляже в белом купальнике и с распущенными волосами. Ее образ дополнили солнцезащитные очки. «Скучаю по Блайти (английское жаргонное название Британии)» —подписала она пост.

Конечно, нашлись недоброжелатели, которые начали ворчать, что, дескать, не очень-то она и скучает, судя по жизнерадостному настрою снимка.

Но большинство поклонников восхитились стройным телосложением актрисы.

«Одна из самых красивых женщин планеты!», «Вау, потрясающая», «Боже, ты сногсшибательно красива, а еще у тебя невероятное тело!», «Очень сексуально», «Горячо!», «Боже, ты сногсшибательно красива, а еще у тебя невероятное тело!», «Одна из самых красивых женщин планеты!» — высказывались они.

Многие удивились, как ей удается оставаться в форме в ее возрасте.

Ранее «ФАКТЫ» рассказали о том, как тренируется Элизабет Херли — в этом, вероятно, один из секретов ее «молодой» фигуры.

Фото: instagram.com/elizabethhurley1

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"Сногсшибательно красива": фото 55-летней актрисы в бикини вызвало восхищение у поклонников

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