Звезда "Сватов" Анна Кошмал рассказала, почему не показывает семью в соцсетях

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал, которая, как известно, не любит общаться с коллегами-россиянами, также не очень горит желанием рассказывать о своей личной жизни в Сети.

Об этом пишет «Телегид».

Фанатам приходится буквально по крупицам добывать информацию о том, что 26-летняя артистка замужем и воспитывает сына.

Поэтому вполне понятен интерес, с которым поклонники отнеслись к недавнему интервью актрисы, в котором она приоткрыла завесу над своей личной жизнью.

Объясняя в нем свою «скрытность», Анна заявила, что не показывает свою семью в соцсетях, так как считает, «что счастье любит тишину».

Также она рассказала, что карантин стал потрясающей возможностью посвятить себя полностью семье и другим людям.

«Мне хотелось что-то делать для людей. Нашла для себя эту нишу только на время карантина. За это время был устранен дефицит внимания, нежности, времяпровождения вместе. Но как только вышла на работу, к сожалению, времени и сил на это не осталось Поэтому, наоборот, было очень грустно снова расставаться, расходиться по работам после такого подарка в виде отдыха из-за карантина», — созналась Анна.

Кроме того, актриса поделилась со зрителями своими планами: оказывается, ее новой работой станет картина «Тень звезды», рассказывающая о поп-диве Ренате Мартин. По сюжету, она узнает об убийстве своей фанатки, которая во всем копирует звезду, и Рената понимает, что ее жизнь приобретает неожиданный и очень опасный поворот. В фильме Анна Кошмал играет сестру популярной певицы Ренаты — Настю, которая работает в кондитерской. А роль Ренаты исполнила популярная украинская актриса Екатерина Кузнецова.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что иногда Анна Кошмал любит радовать фанатов пикантным фото.

Фото: instagram.com/smorkovkina

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