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Шоу-бизнес

Экс-нардеп опубликовала свое пикантное фото

9:17 30 октября 2020
Злата Огневич

Популярная певица Злата Огневич, которая делилась с поклонниками своей системой питания, опубликовала в Instagram фото в нижнем белье.

Девушка интересовалась у своих фанатов, стоит ли ей сделать тату. Подписчики рекомендовали ей слушать советы, но решать все самой.

В основном, все восхищались красотой и фигурой артистки.

Напомним, Злата Огневич (Инна Леонидовна Бордюг) — экс-депутат Верховной Рады Украины VIII созыва от «Радикальной партии». В 2013 году представляла Украину на конкурсе «Евровидение» в Мальмё с песней «Gravity», на котором заняла 3-е место.

Ранее Огневич уже публиковала в соцсетях откровенные снимки.

Фото Instagram/zlata.ognevich

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