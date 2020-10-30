Экс-нардеп опубликовала свое пикантное фото

Популярная певица Злата Огневич, которая делилась с поклонниками своей системой питания, опубликовала в Instagram фото в нижнем белье.

Девушка интересовалась у своих фанатов, стоит ли ей сделать тату. Подписчики рекомендовали ей слушать советы, но решать все самой.

В основном, все восхищались красотой и фигурой артистки.



Напомним, Злата Огневич (Инна Леонидовна Бордюг) — экс-депутат Верховной Рады Украины VIII созыва от «Радикальной партии». В 2013 году представляла Украину на конкурсе «Евровидение» в Мальмё с песней «Gravity», на котором заняла 3-е место.



Ранее Огневич уже публиковала в соцсетях откровенные снимки.

Фото Instagram/zlata.ognevich

523

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter