Худой Максим Фадеев поразил схожестью с известным комиком
Известный продюсер Максим Фадеев, который не так давно пережил клиническую смерть, опубликовал в Instagram фото тридцатилетней давности, на котором он совсем не похож на себя сегодняшнего.
«Наткнулся на фото 89-го года… Это моя первая в жизни фотосессия. Время было беззаботное!», — написал продюсер.
На снимке Фадеев на заднем плане.
Комментаторы считают, что Фадеев на этом снимке похож на резидента Comedy Club, экс- мужа актрисы Кристины Асмус, Гарика Харламова.
Напомним, в настоящее время Фадеев активно борется со своим весом. Он сумел в общей сложности похудеть на 100 килограмм.
Фото Instagram/fadeevmaxim
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter