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Шоу-бизнес

Худой Максим Фадеев поразил схожестью с известным комиком

9:34 30 октября 2020
Максим Фадеев

Известный продюсер Максим Фадеев, который не так давно пережил клиническую смерть, опубликовал в Instagram фото тридцатилетней давности, на котором он совсем не похож на себя сегодняшнего.

«Наткнулся на фото 89-го года… Это моя первая в жизни фотосессия. Время было беззаботное!», — написал продюсер.

На снимке Фадеев на заднем плане.

Комментаторы считают, что Фадеев на этом снимке похож на резидента Comedy Club, экс- мужа актрисы Кристины Асмус, Гарика Харламова.

Напомним, в настоящее время Фадеев активно борется со своим весом. Он сумел в общей сложности похудеть на 100 килограмм.

Фото Instagram/fadeevmaxim

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