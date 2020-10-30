Муж подарил Ким Кардашьян на день рождения голограмму ее покойного отца, а сама она поздравила с 71-летием отчима-трансгендера

Американский рэпер Канье Уэст сделал оригинальный подарок своей жене Ким Кардашьян, которая отметила 40-летие 21 октября и устроила по этому поводу вечеринку на частном острове в тропиках. Уэст презентовал Ким голограмму ее покойного отца Роберта Кардашьяна. Американский адвокат армянского происхождения умер в 2003 году от рака в возрасте 59 лет.

Ким Кардашьян опубликовала видео у себя в Instagram. Голограмма Роберта желает дочери счастливого дня рождения. «Посмотри на себя. Тебе 40, и ты уже совсем взрослая. Ты так же красива, как и была маленькой девочкой… Я наблюдаю за тобой, твоими сестрами, братом и вашими детьми каждый день…», — говорит фигура Кардашьяна, который в свое время получил известность, защищая в суде скандально известного футболиста и актера О. Джей Симпсона, обвинявшегося в убийстве жены и ее любовника.

Голограмма даже станцевала под песню, которую Роберт включал в машине, когда отвозил дочь в школу.

Речь Роберта была смонтирована с использованием старых видео- и аудиозаписей и обработана с помощью искусственного интеллекта. Канье готовил свой сюрприз с начала сентября.

«Голограмма с небес. На мой день рождения Канье сделал мне самый трогательный подарок в жизни. Особый сюрприз с небес. Голограмма моего отца. Она такая реалистичная, мы смотрели на нее снова и снова, переполненные слезами и эмоциями. Не могу даже описать, что это значит для меня и моих сестер, моего брата, моей мамы и ближайших друзей — пережить это вместе. Большое спасибо Канье за это воспоминание, которое останется на всю жизнь», — подписала пост Ким.

Ким и Канье

Между тем сама Ким поздравила своего отчима Кейтлин Дженнер с 71-летием, которой тот праздновал 28 октября. Бывший спортсмен-легкоатлет Брюс Дженнер, родной отец Кендалл и Кайли Дженнер, сменил пол и имя после развода с матерью Ким Крис в 2015 году.

Опубликовав фото задувающей на торте свечи Кейтлин в сексуальном черном топе с декольте, Ким отметила, что она благодарная отчиму за то, что он помог ей стать той женщиной, которой она есть сейчас. И за это она ему будет благодарна и будет его любить всегда.

Крис Кардашьян развелась с первым мужем в 1991 году и вскоре вышла замуж за Дженнера м 1991 году, взяв его фамилию.

Фото Instagram



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