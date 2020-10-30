Муж подарил Ким Кардашьян на день рождения голограмму ее покойного отца, а сама она поздравила с 71-летием отчима-трансгендера
Американский рэпер Канье Уэст сделал оригинальный подарок своей жене Ким Кардашьян, которая отметила 40-летие 21 октября и устроила по этому поводу вечеринку на частном острове в тропиках. Уэст презентовал Ким голограмму ее покойного отца Роберта Кардашьяна. Американский адвокат армянского происхождения умер в 2003 году от рака в возрасте 59 лет.
Ким Кардашьян опубликовала видео у себя в Instagram. Голограмма Роберта желает дочери счастливого дня рождения. «Посмотри на себя. Тебе 40, и ты уже совсем взрослая. Ты так же красива, как и была маленькой девочкой… Я наблюдаю за тобой, твоими сестрами, братом и вашими детьми каждый день…», — говорит фигура Кардашьяна, который в свое время получил известность, защищая в суде скандально известного футболиста и актера О. Джей Симпсона, обвинявшегося в убийстве жены и ее любовника.
Голограмма даже станцевала под песню, которую Роберт включал в машине, когда отвозил дочь в школу.
Речь Роберта была смонтирована с использованием старых видео- и аудиозаписей и обработана с помощью искусственного интеллекта. Канье готовил свой сюрприз с начала сентября.
For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. It is so lifelike and we watched it over and over, filled with lots so tears and emotion. I cant even describe what this meant to me and my sisters, my brother, my mom and closest friends to experience together. Thank you so much Kanye for this memory that will last a lifetime
«Голограмма с небес. На мой день рождения Канье сделал мне самый трогательный подарок в жизни. Особый сюрприз с небес. Голограмма моего отца. Она такая реалистичная, мы смотрели на нее снова и снова, переполненные слезами и эмоциями. Не могу даже описать, что это значит для меня и моих сестер, моего брата, моей мамы и ближайших друзей — пережить это вместе. Большое спасибо Канье за это воспоминание, которое останется на всю жизнь», — подписала пост Ким.
Между тем сама Ким поздравила своего отчима Кейтлин Дженнер с 71-летием, которой тот праздновал 28 октября. Бывший спортсмен-легкоатлет Брюс Дженнер, родной отец Кендалл и Кайли Дженнер, сменил пол и имя после развода с матерью Ким Крис в 2015 году.
Опубликовав фото задувающей на торте свечи Кейтлин в сексуальном черном топе с декольте, Ким отметила, что она благодарная отчиму за то, что он помог ей стать той женщиной, которой она есть сейчас. И за это она ему будет благодарна и будет его любить всегда.
Крис Кардашьян развелась с первым мужем в 1991 году и вскоре вышла замуж за Дженнера м 1991 году, взяв его фамилию.
Фото Instagram
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