Олег Винник нашел способ заработать на коронавирусе

Популярный певец Олег Винник, который переносит концерты своего тура на будущий год, нашел способ заработать на коронавирусе. Теперь помимо одежды, канцелярских товаров, украшений и прочего, в соцсетях он предлагает своим поклонникам приобрести его фирменные маски — черные, с его логотипом. А чтобы лучше разбирали, певец объявил акцию.

«Мы с нетерпением ждем окончания пандемии, но данные о росте заболеваемости неутешительны. Поэтому устраиваем акцию», — пишет Винник и предлагает купить защитные маски.

Но далеко не всем поклонникам понравилась такая идея. Винника в комментариях обвинили в коммерции на общей беде.

Ранее Винник презентовал серебряные украшения с его инициалами. В условиях карантина певец один за другим отменяет свои концерты. Зато он нашел время встретиться с друзьями, сходил за грибами, вызвав перепалку «вовчиць».

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