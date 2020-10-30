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Шоу-бизнес

Ефремов придумал себе место отсидки

10:22 30 октября 2020
Михаил Ефремов

Актер Михаил Ефремов, надеющийся на смягчение приговора в кассационной инстанции, высказал пожелания по поводу места, где бы он хотел отбывать наказание.

В данный момент он по-прежнему остается в московском СИЗО-5, и хотел бы отбывать наказание в хозотряде этого следственного изолятора, передает «360».

О желании актера рассказала посетившая Ефремова член ОНК Москвы Марина Литвинович.

«На мой взгляд, это лучший для него выбор. Мы посещали помещения хозотряда. Там, я думаю, все же лучше, чем в колонии. В хозотряде осужденные живут не в камерах, а в комнатах. Они имеют право на ежевечерние звонки, разрешены свидания с родными», — отметила она.

Напомним, что апелляционная инстанция изменила приговор Михаилу Ефремову — актеру сократили срок с восьми до семи с половиной лет колонии общего режима. Защита актера намерена обжаловать приговор в кассационной инстанции.

Фото пресс-службы Мосгорсуда.

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