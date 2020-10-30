Ольга Серябкина тайно вышла замуж в Австрии

Экс-солистка группы «Серебро» Оля Серебкина, раскрывшая причины конфликта с бывшей коллегой Еленой Темниковой, тайно вышла замуж в Австрии. Певица сыграла свадьбу в Вене. Избранником Ольги стал ее концертный директор Георгий Начкебия, сын грузинского бизнесмена.

Церемония прошла еще до пандемии, сразу после Нового года. Но об этом стало известно только сейчас. Праздничный ужин прошел в узком кругу в одном из ресторанов Вены. Этот город выбран не случайно. Столица Австрии — вторая родина мужа певицы, он прожил здесь 10 лет.

«Мы уже приезжали сюда вместе: он показал свои любимые места, и энергетически мне тут очень понравилось. К тому же мы оба знаем немецкий, поэтому нам здесь очень комфортно. Все получилось так, как мы и планировали, — просто, со вкусом и очень трогательно.

Георгию 32 года, он занимается проектами в разных направлениях — от шоу-бизнеса до высоких технологий и нейросетей. Мы давно друг друга знаем, но близко стали общаться, когда я попросила Георгия помочь мне с моим сольным проектом. Мы стали проводить много времени вместе и в определенный момент поняли, что это что-то большее и по-настоящему особенное", — рассказывала Ольга о своем избраннике.

Ранее Серябкиной приписывали роман с продюсером Максом Фадеевым. Якобы из-за любовного треугольника она ушла из группы.

Фото Instagram.com/voguerussia

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