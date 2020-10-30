Дэвид и Виктория Бекхэм заключили 20-миллионный контракт с Netflix на создание сериала о своей семейной жизни

После того, как принц Гарри и Меган Маркл заключили многомиллионный контракт с Netflix, с этим же стриминговым сервисом подписала также контракт еще одна звездная пара.

По информации издания The Sun, Дэвид и Виктория Бекхэм получат более 20 миллионов долларов, согласившись на создание сериала о своей жизни. В него войдут домашние видео пары из семейного архива поженившейся в 1999 году пары — начиная с первых месяцев их знакомства. Также зрители получат возможность наблюдать за повседневной жизнью Дэвида, Виктории и четырех их детей (21-летнего Бруклина, 18-летнего Ромео, 15-летнего Круза и девятилетней Харпер), увидеть кадры празднования дней рождения, Рождества и других семейных праздников.

Ожидается, что шоу выйдет в эфир в начале 2022 года.

Фото Instagram



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