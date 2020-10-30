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Шоу-бизнес

51-летняя супермодель произвела фурор, снявшись в нижнем белье для рекламы Victoria’s Secret

11:17 30 октября 2020
Хелена Кристенсен

51-летняя датская супермодель Хелена Кристенсен, одна из самых ярких звезд модельного бизнеса 1990-х годов, снялась в нижнем белье для рождественской рекламы компании Victoria's Secret. Некогда «Мисс Дания 1986» была одним из первых «ангелов» этого популярного бренда. И вот теперь решила «тряхнуть стариной» наравне с молодыми моделями.

Хелена в красном и черном кружевном белье произвела фурор среди своих подписчиков в Instagram. «Красавица!», «Я только что в буквальном смысле выронила мой мобильный телефон», «Помню я видела вас на показе мод, когда была подростком. Теперь мне 40. Вы ничуть не изменились. В чем ваш секрет?», — писали в комментариях.

Хелена Кристенсен входила в так называемую «Великолепную семерку» супермоделей — наряду с Клаудией Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Эль Макферсон, Линдой Евангелистой и Кристи Терлингтон.

На пике своей карьеры она встречалась с актером Леонардо Ли Каприо, который моложе ее на шесть лет. Официально Хелена замужем ни разу не была. У нее есть 20-летний сын Мингус от американского актера Нормана Ридуса.

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