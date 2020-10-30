«Это нас очень напугало»: Ирина Федишин с мужем переболели коронавирусом

Популярная певица Ирина Федишин, представившая недавно свой новый клип, вместе с мужем Виталием переболела коронавирусом. У нее болезнь протекала в легкой форме, а вот у супруга возникли серьезные осложнения. Они не на шутку перепугались, находились под наблюдением врачей. Когда опасность миновала, Ирина решила поделиться своим опытом борьбы с COVID-19.

«Не хотела об этом раньше рассказывать, когда мы болели. Потому что мало здесь приятного. Действительно трудно эмоционально, трудно психологически. Поэтому на данный момент не хотелось лишних вопросов», -поделилась Федишин с программой «Зірковий шлях» на телеканале «Украина».

У Виталия развилось двухстороннее воспаление легких, возникли осложнения. Даже антибиотики не помогали.

«Было двустороннее воспаление легких. И когда он пропил семь дней антибиотик, мы пошли сделали КТ, после чего выяснилось, что анализы ухудшились и воспаление увеличилось. Это нас очень напугало», — рассказала Ирина.

Болезнь и общие панические настроения в обществе наложили свой отпечаток и на психологическое состояние супругов. Кроме противовирусной терапии, им пришлось и курс успокоительных.

Ирина просит поклонников быть внимательными к своему здоровью и строго придерживаться карантинных мер. Кстати, сегодня у певицы запланирован концерт в Трускавце.

Напомним, коронавирусом переболели многие звезды шоу-бизнеса. Недавно поборол болезнь Фагот.

Актриса Анна Саливанчук подхватила вирус спустя месяц после родов и тяжело перенесла болезнь с грудничком на руках.

Фото: instagram.com/irynafedyshyn

70

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter