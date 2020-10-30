28.36 / 28.56 33.00 / 33.41
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Каменских предстала в новом образе и нарвалась на критику

12:07 30 октября 2020
Настя Каменских

Популярная певица Настя Каменских, постоянно радующая поклонников фотографиями в купальнике, а то и без него, решила таки одеться и спросила у фолловеров, какой из «луков» им нравится больше.

В Instagram она выложила видео с четырьмя вариантами осенних «прикидов», которые сменялись на певице мгновенно.

«Стоит ли носить это? 1, 2, 3 или 4? Выбери осень со мной», — пишет Каменских.

Под этим постом был много восхищенных комментариев, однако фолловеры обратили внимание и на то, как был смонтирован клип. Им не понравились склейки. Так что монтировавшего клип изрядно критиковали.

Ранее Настя Каменских и Потап записали ролик, посвященный Хеллоуину. Певица бросила своему мужу нож, которым тот грозился вырезать тыковке рожицу, однако «режик» оказался в голове у Потапа.

Фото Насти Каменских из соцсетей.

217

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Усик&nbsp;— Чисора

Усик — Чисора: где и во сколько смотреть онлайн бой в супертяжелом весе

Настя Каменских

Каменских предстала в новом образе и нарвалась на критику

Хелена Кристенсен

51-летняя супермодель произвела фурор, снявшись в нижнем белье для рекламы Victoria’s Secret

Александр Усик

Усик перед боем в Лондоне получил подарок от Ярмоленко

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер