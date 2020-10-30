Каменских предстала в новом образе и нарвалась на критику

Популярная певица Настя Каменских, постоянно радующая поклонников фотографиями в купальнике, а то и без него, решила таки одеться и спросила у фолловеров, какой из «луков» им нравится больше.

В Instagram она выложила видео с четырьмя вариантами осенних «прикидов», которые сменялись на певице мгновенно.

«Стоит ли носить это? 1, 2, 3 или 4? Выбери осень со мной», — пишет Каменских.

Под этим постом был много восхищенных комментариев, однако фолловеры обратили внимание и на то, как был смонтирован клип. Им не понравились склейки. Так что монтировавшего клип изрядно критиковали.

Ранее Настя Каменских и Потап записали ролик, посвященный Хеллоуину. Певица бросила своему мужу нож, которым тот грозился вырезать тыковке рожицу, однако «режик» оказался в голове у Потапа.

Фото Насти Каменских из соцсетей.

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