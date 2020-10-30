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Шоу-бизнес

Кети Топурия рассекретила беременность и показала округлившийся животик

12:39 30 октября 2020
Кети Топурия

Солистка группы «А-Студио» Кети Топурия рассекретила свою вторую беременность. На фоне слухов о том, что якобы уже родила, певица опубликовала кадры из нового клипа, на которых она позирует с округлившимся животиком. До этого Кети либо опровергала слухи о беременности, либо отшучивалась на эту тему.

Как оказалось, певица просто ждала выхода клипа.

«Так совпало, что последнее время в соцсетях часто обсуждают, в положении ли я? Я не комментировала это. Мне хотелось, чтобы об этой важной новости узнали, посмотрев наше новое красивое видео. Когда я была в ожидании своей дочки Оливии, мы сняли клип ''Вот она любовь'', который остался для меня приятной видеопамятью. В одежде мы использовали мою любимую цветовую гамму, которая сейчас очень актуальна. Я искренне надеюсь, что эта важная для нас работа тронет сердца многих людей», — рассказала Топурия изданию Woman.ru.

Напомним, в 2013 году Кети Топурия вышла замуж за бизнесмена Львом Гейхмана. Через два года у пары родилась дочь Оливия. Летом 2017 года супруги развелись.

В сентябре этого года певица подтвердила отношения с бизнесменом Львом Деньговым. Личную жизнь звезда предпочитает не афишировать.

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