Жена Медведчука объявила о существовании духов злобы

Ставшая недавно свекровью украинская телеведущая и супруга главы политсилы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко не признает Хэллоуин.

В Instagram Марченко объясняет своим подписчикам, что их незаметно «втягивают в трясину».

Телеведущая называет международный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, «гремучей смесью языческих ритуалов, проповедуемых сатанистами».

«Навязывание этих ритуалов тихонечко так, легонечко — типичный прием для снятия напряженности в обществе, вызванной социальными проблемами. Такими людьми легче управлять, они живут одним днем и не терзают себя сомнениями по поводу будущей жизни, для них не существует моральных ограничений, рамки приличия стираются — и вуаля: вам уже не нужна маска зомби, вы уже им и есть», — пишет Марченко.

По ее мнению, принимая условия такой игры, человек действительно становится тем, кем изображает себя.

«И веселый бесовский карнавал уже похож на бал тонущего „Титаника“, с той лишь разницей, что это не кино. Уже завтра зло распорядится обесцененной вами жизнью. Решать, конечно вам, но вы должны знать, что духи злобы существуют и они вам совсем не друзья», — предупреждает журналистка.

«Поэтому не робщите, если у вас завтра начнутся проблемы, неудачи и потери — раз сегодня вы готовы украсить свою голову рожками. И знайте: те, кто „приучили“ вас к этому „праздничку“, уже полностью вас контролируют», — такими словами заканчивается пост.

Слово «Хэллоуин» впервые упоминается в XVI веке как шотландское сокращение английской фразы All-Hallows-Even («Вечер всех святых»). Праздник международный и отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых.

Праздник ярко отмечают в США и странах Западной Европы. С конца XX века мода на атрибутику Хэллоуина возникла также в большинстве стран Восточной Европы и бывшего СССР.

Представители различных христианских конфессий по-разному относятся к празднованию Хэллоуина. Многие представители православной церкви выступают резко против Хэллоуина, считая, что это «праздник внутренней пустоты и побочный признак глобализации».

Напомним, в преддверии Хеллоуина в сети набирает популярность новый челлендж.

Фото Instagram/oksana.marchenko.official

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