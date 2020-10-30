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Шоу-бизнес

Внучка Витольда Фокина насладилась Артуром Пирожковым

15:29 30 октября 2020
Маша Фокина

В четверг, 29 октября, певица Маша Фокина, внучка бывшего премьер-министра Украины, посетила в Киеве концерт Артура Пирожкова — артиста Александра Реввы, уроженца Донецка, который, в основном, работает в Москве. Видео с концерта Пирожкова Маша Фокина выложила в своем Instagram.

Концерт Артура Пирожкова прошел в клубе Queen Kyiv. Организаторы презентовали певца, как «одного из самых харизматичных и обаятельных суперзвезд современной эстрады».

На ролике запечатлено, как Маша Фокина в компании друзей наслаждается выступлением шоумена.

Напоминаем, ранее Маша Фокина разозлилась на украинских журналистов и начала поучать их правилам освещения событий. «Подбирайте, пожалуйста, слова, когда вы пишете о таких людях как Витольд Павлович Фокин», — заявила она в соцсети.

Фото: Instagram Маши Фокиной

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