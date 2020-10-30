«Атлантида» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино с 5 ноября

В четверг, 5 ноября, в украинский прокат выходят семь новых фильмов, в том числе драма «Атлантида», снятая отечественными кинематографистами, лауреат Венецианского международного кинофестиваля. Поклонники европейского кино получили возможность увидеть сразу три картины — голландскую комедию «Мамочка в отрыве» и французские ленты «Ночной патруль» с Омаром Си и «Друзья на свою голову» с Венсаном Касселем. Голливуд представлен боевиком «Сборщик долгов», в котором главную роль исполнил Шайа Лабаф. Для семейного похода в кино прокатчики приготовили корейскую комедию «Спасти панду» и полнометражный мультфильм «Упс! Приключения продолжаются…». Видимо, этого им показалось недостаточно, и они повторно запустили проверенные суперхиты «Приключения Паддингтона 2» и «Гарри Поттер и философский камень».

«Атлантида»

(12+, Украина, Garmata Film Production, драма)

Премьера фильма состоялась еще в сентябре 2019 года во время Венецианского международного кинофестиваля. «Атлантида» принимала участие в специальной конкурсной программе «Горизонты» и получила главный приз. Спустя год Украинский Оскаровский комитет выдвинул картину от нашей страны на соискание премии Американской киноакадемии в категории «Лучший иностранный фильм». https://showbiz.fakty.ua/356 552

Действие «Атлантиды» разворачивается на Донбассе в 2025 году — спустя год после окончания войны, победу в которой над агрессором одержала Украина. Однако освобожденная территория признана непригодной для жизни. Большая часть Донбасса превратилась в пустыню, отходы загрязнили почву, колодцы, реки и прочие водоемы отравлены отработанными водами из затопленных шахт. Главный герой фильма Сергей страдает посттравматическим стрессовым расстройством. После войны он нашел работу на металлургическом комбинате. Кроме того, он присоединился к добровольческим отрядам «Черного тюльпана», занимающихся эксгумацией тел военных. Все роли в картине сыграли непрофессиональные актеры — бывшие военные, парамедик, волонтеры и судмедэксперты.

Сергея сыграл Андрей Рымарук, волонтер фонда «Вернись живым», бывший журналист газеты «ФАКТЫ». Снял картину режиссер Валентин Васянович.

«Спасти панду»

(международное название Mr. Zoo: The Missing VIP, в интернете известен также как «Мистер Чжу: пропавшая ВИП-персона») (6+, Южная Корея, Megabox, приключения, комедия)

Мистер Джу — лучший агент национальной разведки. Он хорош во всем, вот только терпеть не может животных. Однажды Джу получает задание — обеспечить безопасность самой ценной панды в мире. Ему это очень не нравится. И он не скрывает свое отношение, но приказ нужно выполнять. Происходит инцидент, в результате которого панда бесследно исчезает, а Джу вдруг начинает понимать язык животных! Он хочет найти панду, так как на карту поставлена его репутация. И теперь ему приходится обратиться за помощью к… животным! В Корее фильм вышел в прокат в январе 2020 года и собрал 4,3 миллиона долларов. Критики отзываются о нем как о веселой картине для семейного просмотра.

«Упс! Приключения продолжаются…»

(0+, Ирландия — Люксембург, анимационный фильм для семейного просмотра)

В 2015 году в мировом прокате неплохо прошел мультик «Упс! Ной уплыл…», снятый европейскими кинематографистами. Сборы составили 22,8 миллиона долларов при бюджете 10 миллионов долларов. Веселая история о животных, собравшихся на Ковчеге, чтобы спастись от Всемирного потопа, явно претендовала на продолжение. И вот оно появилось. Те, кто не видел первую часть, могут смело начинать со второй. Только нужно помнить, что некоторые животные здесь выдуманные — в природе таких не существует. К ним как раз и относятся нестриан Финни и его лучшая подруга Лия. Они случайно упали за борт. И теперь создатели мультика во главе с Тоби Генкелем и Шоном Маккормаком расскажут, что с ними произошло. Вторая часть уже успела собрать в Европе 1,9 миллиона долларов.

«Друзья на свою голову»

(12+, Франция, Cinéfrance, комедия, бюджет — 7 миллионов долларов)

Фрэнсис и Карин, Марк и Леа — две пары старых друзей. Они давно знают друг друга. В их отношениях случались разные ситуации, но, несмотря на разницу в характерах, они всегда ладили. И вдруг во время очередной встречи за бокалом вина Леа объявляет о том, что написала книгу, которая вот-вот появится в продаже. Она не скрывает, что прототипами ее персонажей стали Фрэнсис и Карин…

Снял фильм Даниэль Коэн («Два мира»). Он же исполнил одну из ролей, став партнером признанных звезд французского кино Венсана Касселя, Беренис Бежо, Франсуа Дамиенса и Флоранс Форести. Во Франции фильм вышел в прокат в сентябре и успел собрать 2,4 миллиона долларов.

«Мамочка в отрыве»

(12+, Нидерланды, Interstellar Pictures, комедия)

Главную героиню фильма сразу после того, как она родила ребенка, бросает отец малыша. Негодяй заявляет, что никогда не хотел детей, что он уже год изменяет ей и что уезжает в Африку со своей любовницей. У женщины начинается депрессия. Она пытается найти спасение в алкоголе, ее карьера летит к чертям. Ей хочется только одного — вернуть сбежавшего партнера. И тогда ей на помощь приходят лучшие подруги и ее мать…

Снял картину режиссер Рууд Шуурман. Главную роль сыграла Барбара Слусен. В Европе комедия собрала 2,7 миллиона долларов.

«Ночной патруль»

(оригинальное название Police) (12+, Франция, криминальная драма, бюджет — 11 миллионов долларов)

Фильм является экранизацией романа «Полиция» современного французского писателя Уго Бориса. Три офицера полиции получают приказ доставить в аэропорт Шарля де Голля нелегального иммигранта, которого депортируют на родину. Их решимость выполнить задание подвергается серьезному испытанию, когда они узнают этого человека ближе, а главное, им становится известна его подлинная история…

Сняла фильм Анн Фонтен («Августин»). Главные роли исполнили лауреат премии «Сезар» Омар Си («1+1»), Виржини Эфира («Любовь с риском для жизни»), Грегори Гадебуа («Финишная прямая»). Во Франции фильм собрал в прокате 1,6 миллиона долларов.

«Сборщик долгов»

(оригинальное название The Tax Collector, в интернете известен как «Выбивая долги») (16+, США, RLJE Films, боевик, триллер, бюджет — 30 миллионов долларов)

Главные герои фильма собирают дань с торговцев и мелких преступников для одного из боссов криминального мира Лос-Анджелеса. Он же отправляет эту парочку выбивать долги из тех, кто отказался платить или не сделал это в срок. Но однажды сборщики спровоцировали своими действиями конфликт с другой влиятельной группировкой. В городе вот-вот начнутся кровавые разборки, а под ударом в первую очередь окажутся они сами и их семьи…

Снял картину Дэвид Эйер. Известный по культовым боевикам «Отряд самоубийц» и «Ярость». Главные роли исполнили Шайа Лабаф («Трансформеры») и дебютант Бобби Сото. В США из-за пандемии COVID-19 фильм был показан только в кинотеатрах под открытым небом. Сборы составили меньше миллиона долларов.

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