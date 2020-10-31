"Время и Стекло" дали прощальный концерт: как это было

В пятницу, 30 октября, группа «Время и Стекло», которая объявила о распаде еще в марте, отыграла свой прощальный концерт во Дворце Спорта, о чем заблаговременно было объявлено для тысяч поклонников.

«В начале декабря „Время и стекло“ было бы 11 лет, а сегодня состоялся их прощальный последний танец», — написала в Instagram сооснователь лейбла MOZGI Entertainment Ирина Горовая.

По словам Горовой, последнее выступление группы оказалось самым музыкальным.

«Все было просто, но наполнено смыслом — два контура лица Нади и Леши, внутри которых играл живой оркестр и шли видео-воспоминания, а между ребятами — только музыка и песочные часы, символизировавшие время группы, которое истекло», — написала Ирина.

Продюсер отметила, что хоть фанаты и прощаются с группой, но не с ее участниками.

«Впереди нас ждет новая совместная история, которая начнется совсем скоро», — заинтриговала фанатов Горовая.

Как известно, группа «Время и Стекло» была образована 2 декабря 2010 года в Киеве. Бессменные участники группы Надя Дорофеева (Додо) и Алексей Завгородний (Позитив).

Ранее «ФАКТЫ» представляли самые яркие клипы «Время и Стекло».

Фото: instagram.com/nadya.do.do

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