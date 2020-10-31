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Шоу-бизнес

Ведущий "Холостячки" рассекретил пол своего третьего ребенка, который скоро родится

10:30 31 октября 2020
решетник

Шоумен Григорий Решетник, известный как ведущий романтического телешоу «Холостячка», вскоре в третий раз станет отцом. Решетник поделился радостью в Instagram, что зимой станет папой третьего сына.

«У нас будет третий мальчик», — доволен Григорий. У телеведущего уже есть двое сыновей — семилетний Иван и трехлетний Дмитрий.

решетник

О готовящемся пополнении в семье Решетник было объявлено летом текущего года. Имя третьему мальчику родители пока еще не выбрали. Двоих старших сыновей Григорий и Кристина назвали в честь своих отцов.

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