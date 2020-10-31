Умер легендарный Шон Коннери

В субботу, 31 октября, скончался легендарный британский актер Шон Коннери. Ему было 90 лет. Причина смерти пока не называется.

Коннери приобрел мировую известность благодаря фильмам о Джеймсе Бонде. Многие поклонники этой шпионской киносерии считают именно Коннери лучшим агентом 007.

Кроме того, Коннери играл в таких популярных фильмах, как «Индиана Джонс», «Охота за «Красным Октябрем», «Русский отдел», «Скала».

Томас Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в Эдинбурге в семье уборщицы Эфемии Маклин и рабочего Джозефа Коннери. После школы работал молочником. Затем поступил на службу в Королевский военно-морской флот Великобритании. Уволившись оттуда, в 1951 году устроился на работу в Эдинбургский королевский театр. В 0-х увлекался культуризмом и даже принимал участие в конкурсе «Мистер Вселенная», где занял третье место.

Во время съемок фильма «Другое время, другое место» у Коннери вспыхнул роман с голливудской звездой Ланой Тернер, которая состояла в то время в отношениях с гангстером Джонни Стомпанато. Тот заявился с пистолетом на съемочную площадку, чтобы разобраться с соперником. Однако Шон спокойно разоружил его, использовав один из приемов, которым научился на флоте и буквально вышвырнул из павильона. За Коннери после этого закрепилась слава крутого парня.

Возможно, именно эта история помогла ему позже получить роль Джеймса Бонда в фильме «Доктор Ноу», который вышел в 1962 году и произвел фурор. Британский агент 007 в исполнении неотразимого Шона Коннери завоевал сердца миллионов зрителей в разных странах. Картина положила начало целому культу не только в кинематографе, но и в поп-культуре в целом.





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