Виталий Козловский рассказал, как из-за коронавируса едва не потерял отца

Популярный украинский певец Виталий Козловский заявил, что его отец тяжело перенес коронавирусную болезнь, так как имеет сопутствующие заболевания, пишет OBOZREVATEL.

«Масштабную закупку продуктов в начале пандемии я сделал. Не столько в силу паники, сколько в силу ответственности за своих близких людей. Меры предосторожности — маски, антисептики — предпринимал, но без излишних стрессов. Скорее, волновался за отца. Он у меня пожилой человек, входящий во все возможные группы риска по осложнениям. Папу, кстати не уберег. На COVID-19 он все же заболел, со всеми вытекающими последствиями — реанимацией и двусторонней пневмонией, и окончательно не восстановился до сих пор», — сказал он.

По словам Козловского, после болезни отца к нему пришло полное понимание масштабов пандемии.

«Скорая ехала к папе семь с половиной часов, мест в больницах не хватает, люди лежат в коридорах, персонала тоже не хватает. Чтобы сделать срочную компьютерную томографию легких, нужно ждать очереди в несколько дней и делать ночью. В такой ситуации рассчитывать на адекватную помощь медицинской системы — это утопия. Поэтому всех призываю беречь свое здоровье, а также помогать себе самим», — сказал певец.

Как писали «ФАКТЫ», недавно Козловский опубликовал в соцсетях малоприличную шутку о коронавирусе и способах его передачи.

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