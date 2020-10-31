Дело на миллион: налоговая служба России подала в суд на популярного рэпера Элджея

Известным российским репером Элджеем (известен также как муж телеведущей Насти Ивлеевой) заинтересовались налоговые органы — оказывается, на него еще летом завели исполнительное производство о выскании двух штрафов — каждый по 500 тысяч рублей. Как сообщает СтарХит, совсем недавно Алексей Узенюк (настоящее имя артиста. — Авт.) занимался предпринимательской деятельностью — торговал мебелью.

Долги относятся именно к этому периоду, объяснил журналистам отец Узенюка.

Тем не менее вопросы о том, когда его сын погасит недоимку, он посоветовал адресовать самому Узенюку-младшему.

Напомним, Ивлеева и ее муж совсем недавно переболели коронавирусом.

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