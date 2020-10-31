Не стесняйтесь своих желаний: непривычно одетая Даша Астафьева порассуждала о сексуальности

Популярная украинская певица Даша Астафьева написала в Instagram, что принятие человеком своей сексуальности дает ему возможность развиваться, так как «на сексуальной энергии строится все».

«Это и есть двигатель, развитие всех глобальных процессов) Я пишу, чтобы очередной раз напомнить вам, что принятие себя и своей сексуальности, свободы и искренности помогает каждому из нас развиваться, узнавать себя через удовольствие! Счастливый человек не может быть неудовлетворенным, он не может стесняться себя и своих желаний. Он может говорить об этом шепотом, либо кричать на весь мир, может это спеть или перенести на полотно… но, важно об этом говорить, не стесняться! Не делать из этого табу. Счастье — это во многих аспектах и есть удовлетворение», — написала она.

Певица призвала дать «шанс естественному занимать своё место в нашей жизни».

«Пусть каждый из нас знает о своей уникальности, и о том, что желание — это есть развитие; это высвобождение себя из придуманной плоскости!» — написала Астафьева.

Как писали «ФАКТЫ», недавно Астафьева порадовала своих поклонников новыми снимками в полуобнаженном виде.

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