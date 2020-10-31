Не стало лучшего Джеймса Бонда: чем знаменит Шон Коннери

В субботу, 31 октября, скончался легендарный британский актер Шон Коннери. Ему было 90 лет. Причина смерти пока не называется. Известно, что он умер во сне у себя дома на Багамах, где жил последние годы.

Коннери приобрел мировую известность благодаря фильмам о Джеймсе Бонде. Многие поклонники этой шпионской киносерии считают именно Коннери лучшим агентом 007.

Кроме того, Коннери играл в таких популярных фильмах, как «Индиана Джонс», «Охота за «Красным Октябрем», «Русский дом», «Скала». Он является обладателем премии «Оскар» и «Золотой глобус», а также целого ряда других престижных кинонаград.

Томас Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в Эдинбурге в семье уборщицы Эфемии Маклин и рабочего Джозефа Коннери. После школы работал молочником. Затем поступил на службу в Королевский военно-морской флот Великобритании. Уволившись оттуда, в 1951 году устроился на работу в Эдинбургский королевский театр. В 50-х увлекался культуризмом и даже принимал участие в конкурсе «Мистер Вселенная», где занял третье место.

Во время съемок фильма «Другое время, другое место» у Коннери вспыхнул роман с голливудской звездой Ланой Тернер, которая состояла в то время в отношениях с гангстером Джонни Стомпанато. Тот заявился с пистолетом на съемочную площадку, чтобы разобраться с соперником. Однако Шон спокойно разоружил его, использовав один из приемов, которым научился на флоте и буквально вышвырнул из павильона. За Коннери после этого закрепилась слава крутого парня. Возможно, именно эта история помогла ему позже получить роль Джеймса Бонда в фильме «Доктор Ноу», который вышел в 1962 году и произвел фурор. Британский агент 007 в исполнении неотразимого Шона Коннери завоевал сердца миллионов зрителей в разных странах. Картина положила начало целому культу не только в кинематографе, но и в поп-культуре в целом.

Коннери сыграл Бонда в общей сложности в шести картинах. После «Доктора Ноу» вышли «Из России с любовью» (1963 год), «Голдфингер» (1964 год), «Шаровая молния» (1965 год) и «Живешь только дважды» (1967 год). После этого актер заявил, что больше не хочет быть агентом 007. Продюсеры нашли ему замену. Роль дали Джорджу Лэзенби. Однако фильм с его участием «На секретной службе Ее Величества» провалился. Поклонники бондианы не приняли нового суперагента. Они требовали вернуть Коннери.

И Шон снова примерил шпионский смокинг в 1971 году в фильме «Бриллианты навсегда». Ему был уже 41 год. Коннери по-прежнему был недоволен тем, что стал заложником одной роли. Не желая постоянно выяснять отношения с Шоном, продюсеры пригласили сниматься дальше Роджера Мура. В 1983 году вышел фильм «Никогда не говори «никогда». И в нем Коннери снова вернулся к образу агента 007, но эта картина из-за распрей продюсеров не была включена в официальную бондиану. Именно по этой причине считается, что Шон сыграл в шести фильмах этой знаменитой киносерии.

После Коннери Джеймса Бонда играли Джордж Лэзенби (один фильм), Роджер Мур (семь картин), Тимоти Далтон (два фильма), Пирс Броснан (четыре картины), Дэниел Крэйг (пока четыре фильма). Критики и поклонники бондианы постоянно спорят, пытаясь определить лучшего агента 007. В подавляющем большинстве опросов побеждал Коннери. Многие уверены в том, что именно ему удавалось идеально передать самоиронию, заложенную Яном Флемингом в его романах.

Хотя Бонд стал визитной карточкой Коннери, актер никогда не жалел о своем уходе из бондианы. Он продолжал активно сниматься у известных режиссеров, играя разноплановые роли — от комедии до драмы. Свои главные награды Шон получил в 1988 году за роль второго плана в криминальной драме «Неприкасаемые» Брайана де Пальмы. Картина рассказывала о том, как ФБР удалось посадить главного американского гангстера Аль Капоне. Коннери досталась роль старого полицейского, вошедшего в спецгруппу по борьбе с чикагской мафией.

Энди Гарсиа, Шон Коннери, Кевин Костнер и Чарльз Мартин Смит в фильме "Неприкасаемые"

Поклонники актера безусловно помнят и любят и другие его замечательные роли. В 1964 году он снялся у Альфреда Хичкока в фильме «Марни». Он играл в нескольких картинах Сидни Люмета — «Холм», «Убийство в „Восточном экспрессе“, „Оскорбление“,"Магнитные ленты Андерсона», «Семейное дело». Стивен Спилберг снял его в третьей части «Индианы Джонса». С присущим ему шармом Коннери сыграл в этом фильме отца главного героя.

Гаррисон Форд и Шон Коннери в картине "Индиана Джонс и последний крестовый поход"

Он невероятно хорош в картинах «Имя розы» Жан-Жака Анно, «Русский дом» Фреда Скеписи, «Восходящее солнце» Филипа Кауфмана, «Скала» Майкла Бэя, «Найти Форрестера» Гаса Ван Сента.

В 1991 году французское правительство наградило актера Орденом Почетного легиона. В 2000 году королева Елизавета II даровала Коннери рыцарский титул.

Его считали одним из самых сексуальных мужчин в мире на протяжении пяти десятилетий подряд! Американский журнал People в 1999 году назвал Коннери самым сексуальным мужчиной XX века.

Шон был женат на австралийской актрисе Дайан Силенто с 6 декабря 1962 года по 6 сентября 1973 года. В этом браке в январе 1963 года родился сын Джейсон. Он пошел по стопам родителей и тоже стал актером. Коннери-младший был женат на актрисе Мие Саре. Она родила сына Дэшилла, внука Шона.

Во второй раз Коннери женился в мае 1975 года на французской художнице Мишелин Рокбрюн, которая была старше него на год.

У Шона было несколько увлечений. Он болел за шотландские футбольные клубы «Селтик» и «Глазго Рейнджерс». Обожал гольф и сам хорошо играл в него. На протяжении многих лет Коннери владел огромным полем для гольфа на юге Франции. В 1999 году актер продал его немецкому миллиардеру Дитмару Хоппу.

Коннери никогда не забывал о своих шотландских корнях. Он активно ратовал за независимость Шотландии. На большинстве официальных приемов появлялся в килте. В 2008 году издал свою книгу «Быть шотландцем», в которой рассказал историю своей родины и своей семьи.

Его последней работой в кино стала картина «Лига выдающихся джентльменов», вышедшая в 2003 году. После этого Коннери только озвучивал героев мультфильмов и читал текст в документальных лентах. Он признался, что устал. Кроме того, у знаменитого актера возникли проблемы с сердцем.

Последняя роль Шона Коннери - фильм "Лига выдающихся джентльменов"

Другой знаменитый Джеймс Бонд — сэр Роджер Мур — умер 23 мая 2017 года. Они поддерживали с Коннери неплохие отношения. Все остальные исполнители роли агента 007 здравствуют. Но активно снимаются только Пирс Броснан и Дэниел Крэйг.

Фото в заголовке Getty Images

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