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Шоу-бизнес

"Танцующий миллионер" с размахом отметил возвращение любимой из роддома

20:55 31 октября 2020
Джанлука Вакки

52-летний звезда Instagram Джанлука Вакки с размахом встретил жену из роддома. Он декорировал в розовое все имение, и даже собак нарядили в розовые косынки.

В довершение в доме был устроен огромный праздничный стол со сладкими угощениями: тортами, пончиками и пирожными.

«Добро пожаловать домой, принцесса. Мы тебя любим», — обратился к долгожданной наследнице Блу Иерусалем ее счастливый отец.

Напомним, Вакки остался верен себе даже во время родов супруги — за несколько часов до этого события пара опубликовала видео из палаты роддома, где они оба танцуют в ожидании родов.

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