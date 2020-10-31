Звезда российского кино развелась с мужем в день его 60-летия

Известная советская и российская актриса, 52-летняя Ольга Кабо развелась с мужем Николаем Разгуляевым. Причем произошло это в день его рождения — 30 октября, сообщает СтарХит.

Как свидетельствует информация, обнародованная на Официальном портале судов общей юрисдикции Москвы, пара также разделила совместно нажитое имущество, причем сделала это по настоянию актрисы.

Причину развода ни Кабо, ни Разгуляев пока не комментируют.

Напомним, ранее стало известно о разводе Сергея Жигунова и Веры Новиковой.

Фото kino-teatr.ru/

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