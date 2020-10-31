Дмитрий Шепелев сделал неожиданное признание о коронавирусе

Популярный телеведущий, бывший муж покойной певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев почти случайно узнал, что переболел COVID-19.

ИФА-тест он сдал во время очередного медосмотра.

В своем Instagram мужчина признался, что не знает, где и когда был инфицирован, так как в последний раз болел еще в январе.

Тем не менее теперь Шепелев полон оптимизма — как оказалось, в нынешних условиях спрос на ведущего с антителами очень вырос.

Напомним, ранее украинский телеведущий Анатолий Анатолич рассказал, как «вылечился» от COVID-19 за 10 часов.

217

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter