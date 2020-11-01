Невестка Оксаны Марченко опубликовала пикантное фото

Невестка Оксаны Марченко Екатерина попробовала себя в образе игривой школьницы. Новые фото появились в Instagram новобрачной.

Судя по ее комментарию к серии снимков, поводом для фотосессии стали некие негативные отзывы в ее адрес.

«Лучшая реакция на вражескую критику — улыбнуться и забыть», — отреагировала Екатерина, позируя в короткой юбке и белых сапогах.

На данный момент старания молодой женщины отметили лайками 177 пользователей.

Напомним, ранее Екатерина уже после свадьбы призналась в любви к своему супругу.



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