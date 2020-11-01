Невестка Оксаны Марченко опубликовала пикантное фото
Невестка Оксаны Марченко Екатерина попробовала себя в образе игривой школьницы. Новые фото появились в Instagram новобрачной.
Судя по ее комментарию к серии снимков, поводом для фотосессии стали некие негативные отзывы в ее адрес.
«Лучшая реакция на вражескую критику — улыбнуться и забыть», — отреагировала Екатерина, позируя в короткой юбке и белых сапогах.
На данный момент старания молодой женщины отметили лайками 177 пользователей.
Напомним, ранее Екатерина уже после свадьбы призналась в любви к своему супругу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter