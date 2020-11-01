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Шоу-бизнес

Тина Кароль раскрыла планы по поводу беременности

13:11 1 ноября 2020
Тина Кароль раскрыла планы по поводу беременности

Тина Кароль, которая ранее допускала усыновление ребенка, готова родить и сама, причем хотела бы, чтобы это произошло «незапланированно». Об этом певица рассказала в интервью программе «Світське життя».

При этом она интересно ответила на прямой вопрос, не беременна ли она сейчас.

«Я не беременна, к сожалению», — сказала Тина.

«Хотела бы, чтобы это произошло как можно скорее? — Как можно более незапланированно», — прозвучало в эфире.

Напомним, после шоу «Голос країни» Тине приписывали роман с Даном Баланом.

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