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Шоу-бизнес

Внук Аллы Пугачевой вернулся в Россию

13:57 1 ноября 2020
Внук Аллы Пугачевой вернулся в Россию

Российская певица Кристина Орбакайте поделилась радостью от возвращения на родину своего младшего сына Дэни Байсарова. Он закончил обучение в Оксфорде (Англия), там же занимался неким бизнесом.

«Вернулся мой @dennyartview !! Все экзамены сдал и защитил магистратуру! Впереди взрослая жизнь, пусть все твои идеи сбудутся!», — написала Кристина.

Скриншот страницы Орбакайте в Instagram

Дени Байсаров — сын Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова (последний так и не стал официальным супругом певицы). Недавно он женился в 6 (!) раз.

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