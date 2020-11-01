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Шоу-бизнес

Чапкиса напугал коронавирус

17:17 1 ноября 2020
Чапкис

Знаменитый танцор и хореограф Григорий Чапкис, который является судьей четвертого сезона шоу «Танці з зірками», рассказал Кате Осадчей, что очень боится заразиться коронавирусом.

По роду своей деятельности ему приходиться контактировать с большим количеством людей. Но он старается беречься. Об этом очень просит его жена. Она следит за питанием супруга, старается чаще ходить с ним на прогулки.

«Я очень боюсь, у меня страх перед этим. Но что делать? Если я закроюсь, то меня качает. Я привык к движению. Для меня сидеть, лежать — это каторга. Я качаюсь, качаю ноги каждый день. Мышцы должны функционировать», — уточнил хореограф.

Он также рассказал, что с начала пандемии не виделся со своими детьми и внуками. Невестка Чапкиса каждое утро начинает с того, что приветствует свекра и показывает ему внуков.

Напомним, сын Чапкиса живет в США, дочь — в Италии. 90-летний хореограф недавно в четвертый раз женился. Его избраннице 38.

Эксклюзивное интервью с Григорием Чапкисом читайте на сайте «ФАКТОВ».




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