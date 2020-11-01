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«Бухаю»: «двойник» Зеленского намекнул на пьянство Порошенко

18:32 1 ноября 2020
Юрий Великий

Украинский пародист Юрий Великий, который часто изображает президента Зеленского, в новом ролике предстал в образе главы «Радикальной партии» Олега Ляшко, проигравшего довыборы в Верховную Раду.

На видео «Ляшко» отвечает на звонок якобы пятого президента Петра Порошенко и сообщает ему, что теперь становится похожим на него — «бухает».

Проигравший «Ляшко» предлагает «Порошенко» взять его в свою партию первым номером вместо Марины Порошенко.

«Я сейчас как химический элемент, то есть свободный радикал. Кстати, может Вы возьмете меня свою партию? Ну не знаю, первым номером вместо Марины?», — поинтересовался проигравший, сделав еще одно предложение, после которого его собеседник бросил трубку.

Напомним, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, который на довыборах в Верховную Раду боролся за место в парламенте со «слугой народа» Анатолием Гунько, проиграл своему оппоненту — за последнего проголосовали на 1446 избирателей больше.

Фото скриншот видео

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