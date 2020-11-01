Объект «веселой» шутки Ивана Урганта умер после побоев

Российский артист Иван Ургант, который часто в прямом эфире язвит, невзирая на персонажи и обстоятельства, в очередной раз пошутил.

Об избитом после ссоры в родительском чате волгоградце Романе Гребенюке Ургант сказал, что хорошо, когда люди из онлайна возвращаются в офлайн.

Известно, что 1 ноября, после недельной госпитализации, Роман скончался, передает Telegram-канал «Двач».

По данным СМИ, инцидент произошел 23 октября в отделении банка в Волгограде. 30-летний мужчина избил посетителя, мужчину задержали. Потерпевшего госпитализировали.

Житель Волгограда пострадал из-за конфликта в родительском чате. Он якобы оскорбил сестру подозреваемого. Выяснив, где находится потерпевший, мужчина пришел в отделение банка и нанес ему несколько ударов по голове.

Врачи больше недели боролись за жизнь Романа Гребенюка, но спасти его не удалось.

Иван Ургант — российский актер, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, музыкант, композитор, продюсер и сценарист. Ведущий программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» росТВ.

Телеведущего неоднократно критиковали за резкие шутки. В частности, движение «Сорок сороков» назвали шутки в одном из эфиров «Вечернего Урганта» глумлением над Иисусом Христом и христианством.

Недавно Ургант проехался в машине с Владимиром Путиным и проверил на президенте свежие шутки.

Фото teleprogramma.pro/

898

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter