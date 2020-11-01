Над молодящимся Филиппом Киркоровым поиздевались в Comedy Club

Популярный российский певец Филипп Киркоров, который в период пандемии решил заработать, распродавая свои яркие концертные костюмы, стал объектом насмешек артистов Comedy Club. Павел Воля назвал его «султаном на выпускном».

Шоумен вспомнил песню о часах «Ролекс», которую поп-король спел вместе с репэром DAVA .

Воля поинтересовался, чему так радуется певец, неужели часам за 8 тысяч долларов, ведь у Киркорова в 90-х были не то что импортные часы, но и огромный самолет, который якобы возил только одного Киркорова.

«У Киркорова было 50 концертов в Кремле. Столько в Кремле не выступал даже Путин», — сообщил шоумен.

Затем Воля прокомментировал слова из песни: «Я всегда первый, хоть и не Петр. Дорого-богато — на столе осетр». По его мнению, хвастаться рыбой — это слишком. Да и заинтересоваться такой подачей мог только рыбнадзор.

Песня якобы прозвучала на передаче у Ивана Урганта.

На передачу Киркоров пришел в восточном головном уборе и длинном блестящем халате. Воля окрестил его послом 16 века в Москве, которого ждет войско. Потом он решил, что певец выглядит как церковь. И продолжал издеваться над звездой и молодым репэром.

Напомним, с момента российской агрессии Киркоров не выступает в Украине. Недавно в эфире с Олей Поляковой он признался, что скучает по украинскому зрителю, которого не видел уже шесть лет. Певец ждет, что его лично пригласит Владимир Зеленский. Но просить его об этом пока не намерен. При этом, Киркоров продолжает ездить в оккупированный Крым и хвастается в сети яркими фото.

145

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter