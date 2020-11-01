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Шоу-бизнес

Устроившая секс-скандал вокруг актера из «Слуги народа» артистка предстала «брошенкой»

21:42 1 ноября 2020
Острецова

Начинающая актриса Татьяна Острецова, обвинившая актера Владимира Владимирова в сексуальных домогательствах, рассказала в Instagram, как отметила Хэллоуин.

По словам девушки, она планировала изображать на празднике брошенную невесту, но не нашла фату.

Острецова назвала себя «просто брошенкой» и призналась, что такие персонажи ей нравятся. В реальной жизни она бы не позволила вести себя подобным образом.

Актриса также пишет, что вдруг поняла, что была Ниной Заречной (из чеховской «Чайки» — Авт.) и поблагодарила друзей «за очень крутой движ».

Фото Острецовой с бутылкой посмотрели всего около 50 человек, комментариев не оставили.

Напомним, украинская телеведущая Оксана Марченко не признает Хэллоуин. Она называет его «гремучей смесью языческих ритуалов, проповедуемых сатанистами».

Фото Instagram/tanya_ostretsova

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