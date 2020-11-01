28.44 / 28.56 33.09 / 33.32
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Зять Аллы Пугачевой превратился в женщину

22:12 1 ноября 2020
Земцов и Орбакайте

Муж Кристины Орбакайте, американский бизнесмен Михаил Земцов, на Хэллоуин примерил на себя женский наряд и вечерний макияж. Фото в женском пальто и парике с обесцвеченной челкой Земцов опубликовал на своей странице в Instagram.

Бизнесмен и его дочь Клава стоят возле стола с тыквами.

Михаил Земцов — американский предприниматель, владелец стоматологического центра, а также официальный муж певицы Кристины Орбакайте. Известность у публики мужчина получил после бракосочетания с дочерью Аллы Пугачёвой.

У Земцова и Кристины Орбакайте есть общая дочь Клава. Она появилась на свет в 2012 году. Актриса вместе со своими родными живет в Майами. В России в последние годы она появляется не так часто, как хотелось бы ее звездной матери.

Напомним, недавно Орбакайте поделилась радостью — на родину вернулся ее младший сын Дэни Байсаров. Он закончил обучение в Оксфорде.

Фото Instagram/iamzemtsov

154

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
После долгой паузы жена Кернеса опубликовала свои фото

После долгой паузы жена Кернеса опубликовала свои фото

Земцов и Орбакайте

Зять Аллы Пугачевой превратился в женщину

акция протеста

Вскинувший ружье силовик в Минске опешил от поступка протестующего

Зеленский и Сарик Андреасян

Друг Зеленского обвинил его в гибели армянских детей от фосфорных бомб

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер