Зять Аллы Пугачевой превратился в женщину
Муж Кристины Орбакайте, американский бизнесмен Михаил Земцов, на Хэллоуин примерил на себя женский наряд и вечерний макияж. Фото в женском пальто и парике с обесцвеченной челкой Земцов опубликовал на своей странице в Instagram.
Бизнесмен и его дочь Клава стоят возле стола с тыквами.
Михаил Земцов — американский предприниматель, владелец стоматологического центра, а также официальный муж певицы Кристины Орбакайте. Известность у публики мужчина получил после бракосочетания с дочерью Аллы Пугачёвой.
У Земцова и Кристины Орбакайте есть общая дочь Клава. Она появилась на свет в 2012 году. Актриса вместе со своими родными живет в Майами. В России в последние годы она появляется не так часто, как хотелось бы ее звездной матери.
Напомним, недавно Орбакайте поделилась радостью — на родину вернулся ее младший сын Дэни Байсаров. Он закончил обучение в Оксфорде.
Фото Instagram/iamzemtsov154
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter