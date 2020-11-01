Зять Аллы Пугачевой превратился в женщину

Муж Кристины Орбакайте, американский бизнесмен Михаил Земцов, на Хэллоуин примерил на себя женский наряд и вечерний макияж. Фото в женском пальто и парике с обесцвеченной челкой Земцов опубликовал на своей странице в Instagram.

Бизнесмен и его дочь Клава стоят возле стола с тыквами.

Михаил Земцов — американский предприниматель, владелец стоматологического центра, а также официальный муж певицы Кристины Орбакайте. Известность у публики мужчина получил после бракосочетания с дочерью Аллы Пугачёвой.

У Земцова и Кристины Орбакайте есть общая дочь Клава. Она появилась на свет в 2012 году. Актриса вместе со своими родными живет в Майами. В России в последние годы она появляется не так часто, как хотелось бы ее звездной матери.

Напомним, недавно Орбакайте поделилась радостью — на родину вернулся ее младший сын Дэни Байсаров. Он закончил обучение в Оксфорде.

Фото Instagram/iamzemtsov

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